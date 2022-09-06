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    Çin’de deprem anı

    Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 46’ya yükselirken, deprem anı kameralara yansıdı.
    • 06.09.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 12:22
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    Çin’de deprem anı

    Çin’in Sichuan eyaletinde 6.8 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi…

    Çin basınında yer alan haberlerde depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi.

    16 kişiden hala haber alınamazken, 50 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

    Artçı sarsıntı da oldu

    Depremin tetiklediği toprak kaymaları nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığı ve bazı evlerin de zarar gördüğü belirtildi.

    Sichuan'daki 6.8 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika sonra ise 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana gelmişti.

    O an

    Sarsıcı deprem, anbean kameralara yansıdı.

    Bu arada Devlet Başkanı Şi Cinping, afetten etkilenenleri kurtarmak için tüm çabaların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

    Çin'de deprem anı VİDEO

    Deprem bölgesi

    Büyük bir fay hattı üzerinde bulunan Şicuan eyaleti, Çin'de büyük depremlerin en sık yaşandığı yerlerden biri.

    Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4 kişi, 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki deprem ise 200'e yakın cana mal olmuştu.

    Eyalette 2008'de Çıngdu'nun 80 kilometre yakınında meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremde 69 bin kişi yaşamını yitirmişti.

    Çin’de deprem anı #1

    Bölgede 1,55 milyon kişi var

    Mobil kaynaklardan edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1,55 milyon kişi yaşıyor.

    Çin’de deprem anı #2

    Çin’de deprem anı #3

    Çin’de deprem anı #4

    Çin’de deprem anı #5


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