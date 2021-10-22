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- Çin'de dikkatsiz motosiklet sürücüsü, araca arkadan çarptı
Çin'de dikkatsiz motosiklet sürücüsü, araca arkadan çarptı
Dikkati dağılan motosikletli, duran araçla çarpıştı. Sürücü, kafasıyla çarptığı aracın camını kırdı.
- Haber Merkezi
- 22.10.2021 - 13:51
- Güncelleme : 22.10.2021 - 14:45
Çin'de dikkatsizlik, kazayı beraberinde getirdi.
Jiangxi eyaletinde motosiklet sürücüsünün dalgınlığı çarpışmayla sonuçlandı.
ÇARPIŞMA ANI
Sürücü, trafik ışıklarında duran otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücünün kafası, aracın camına çarptı.
KAFASIYLA CAMA ÇARPTI
Otomobilin arka camı kırılırken, motosikletli yere düştü. Başından yaralandığı belirtilen kazade tedavi altına alınırken, kaza anı anbean kaydedildi.
Çin'de dikkatsiz motosiklet sürücüsü, araca arkadan çarptı ViDEO