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    Çin'de dikkatsiz motosiklet sürücüsü, araca arkadan çarptı

    Dikkati dağılan motosikletli, duran araçla çarpıştı. Sürücü, kafasıyla çarptığı aracın camını kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 14:45
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    Çin'de dikkatsiz motosiklet sürücüsü, araca arkadan çarptı

    Çin'de dikkatsizlik, kazayı beraberinde getirdi.

    Jiangxi eyaletinde motosiklet sürücüsünün dalgınlığı çarpışmayla sonuçlandı.

    ÇARPIŞMA ANI

    Sürücü, trafik ışıklarında duran otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücünün kafası, aracın camına çarptı.

    KAFASIYLA CAMA ÇARPTI

    Otomobilin arka camı kırılırken, motosikletli yere düştü. Başından yaralandığı belirtilen kazade tedavi altına alınırken, kaza anı anbean kaydedildi.

    Çin'de dikkatsiz motosiklet sürücüsü, araca arkadan çarptı ViDEO

    Çin de dikkatsiz motosiklet sürücüsü, araca arkadan çarptı #1

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