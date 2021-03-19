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- Çin'de düşen kiremitten şans eseri kurtulan adam
Çin'de düşen kiremitten şans eseri kurtulan adam
Evin çatısından uçan kiremitten saniyelerle kurtulan adamın o anları kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 19.03.2021 - 13:48
Çin'in Chongqing şehrinde yaşayan bir adam, evindeki tadilat sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.
Elindeki su dolu tepsiyle bahçeye inen adam çatıdan düşen kiremitten kıl payı kurtuldu. Kiremit tepsinin içine düşerken adam ise neye uğradığını şaşırdı.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar evin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Çin'de düşen kiremitten şans eseri kurtulan adam