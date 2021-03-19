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    Çin'de düşen kiremitten şans eseri kurtulan adam

    Evin çatısından uçan kiremitten saniyelerle kurtulan adamın o anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 13:48
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    Çin'de düşen kiremitten şans eseri kurtulan adam

    Çin'in Chongqing şehrinde yaşayan bir adam, evindeki tadilat sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.

    Elindeki su dolu tepsiyle bahçeye inen adam çatıdan düşen kiremitten kıl payı kurtuldu. Kiremit tepsinin içine düşerken adam ise neye uğradığını şaşırdı.

    Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar evin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

    Çin'de düşen kiremitten şans eseri kurtulan adam

    Çin de düşen kiremitten şans eseri kurtulan adam #1

    Çin de düşen kiremitten şans eseri kurtulan adam #2

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