Çin'de etlerin ambalajlarında koronavirüse rastlandı

Et ambalajlarından alınan 15 örneğin beşinde koronavirüs tespit edildi. Ayrıca sığır etlerinde ve sakatat paketlerinde virüs saptandı.

Çin'in Henan ve Şandong eyaletlerinde, dondurulmuş sığır ve domuz etlerinin ambalajında koronavirüs tespit edildi.

Xinhua'nın haberine göre, yerel sağlık yetkilileri, Henan'a bağlı Zhengzhou kentinde, Arjantin'den ithal edilen 24 ton dondurulmuş domuz etinin ambalajından örnekler alarak koronavirüs testi yaptı.

KORONAYA RASTLANDI

Yetkililer, alınan 15 örneğin beşinde koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Testlerin ürünler dağıtılmadan önce yapıldığına dikkati çeken yetkililer, ambalajların taşındığı araçların ve çevrenin dezenfekte edildiğini vurguladı.

Yetkililer, ambalajlarla teması olduğu için karantinaya alınanlara koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

SIĞIR ETİ VE SAKATAT PAKETLERİNDE DE KORONAVİRÜS BULUNDU

Bu arada, yerel medyadaki haberlere göre, Şandong eyaletinin başkenti Cinan'da dondurulmuş sığır etlerinde ve sakatat paketlerinde de koronavirüs tespit edildi.

Cinan Belediyesi Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin Brezilya, Yeni Zelanda ve Bolivya'dan ithal edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu ürünlerle teması olan 7 bin 500'den fazla kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçlarının negatif olduğu ifade edildi.

DSÖ: DONDURULMUŞ GIDALARDAN VİRÜSÜN BULAŞMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Çin'in Gansu eyaletindeki Lancou kentinde dün dondurulmuş karides paketinde koronavirüs tespit edilmişti.

Ülkeye daha önce de Brezilya ve Arajantin'den ithal edilen sığır eti ambalajlarında da koronavirüs saptanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dondurulmuş gıdalardan virüsün bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı.