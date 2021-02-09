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    Çin'de etlerin üzerinde farenin gezdiği restoran kapatıldı

    Pişmiş etlerin üzerinde fare gezdiği görülen restoran, yetkililer tarafından kapatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 13:52
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    Çin'de etlerin üzerinde farenin gezdiği restoran kapatıldı

    Çin'in güneyinde bir restorana ait skandal görüntüler ortaya çıktı.

    5 Şubat'ta Guangdong Eyaleti'nin Foshan şehrinde çekilen videoda bir fare, bir dükkanın içinde üzerinde kavrulmuş et tabakları olan bir raf boyunca koştu.

    RESTORAN ASKIYA ALINDI

    Farenin pişmiş etler üzerinde gezdiğinin ortaya çıkmasının ardından Çinli yetkililer, harekete geçerek gıda dükkanının faaliyetlerini askıya aldı.

    Çin'de etlerin üzerinde farenin gezdiği restoran kapatıldı VİDEO

    Çin de etlerin üzerinde farenin gezdiği restoran kapatıldı #1

    Çin de etlerin üzerinde farenin gezdiği restoran kapatıldı #2

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