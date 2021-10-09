Asya ülkesinde geyikle motosiklet sürücüsü arasındaki mücadele anbean kaydedildi.

Geyiğin saldırısına uğrayan motosikletlinin zor anları kameraya yansıdı.

Öfkeli hayvanın motosiklet sürücüsüne saldırısı, Çin'in Siçuan eyaletinde meydana geldi.

GEYİKLE MOTOSİKLETLİNİN MÜCADELESİ

Garze Tibet özerk idari bölgesinde yaşanan olayda, motosikletlilerin yanına gelen bir geyik, gözüne kestirdiği sürücüye yöneldi.

Sürücüye boynuz darbeleriyle zarar vermek isteyen geyik karşısında motosikletli, saldırgan hayvanın boynuzlarını tutarak direnmeye çalıştı.

KARŞI KOYARKEN YERDE SÜRÜKLENDİ

Motosikleti devrilen sürücü, geyiğe karşı koyduğu sırada bir süre yerde sürüklendi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, mücadele sırasında ne geyik ne de motosikletli yaralandı.

Çin'de geyiğin saldırdığı motosikletlinin zor anları ViDEO