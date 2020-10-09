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    Çin'de hırsızlar Mao Zedong'un yazdığı parşömeni sattılar

    Çin'de hırsızlar Mao Zedong'un yazdığı parşömeni sattılar

    Çin'de Mao Zedong'un şiir yazdığı parşomen bulundu. Hırsızların 300 milyon dolar değer biçilen parşömeni ikiye böldüğü görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 03:35
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 03:35
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    Çin Halk Cumhuriyeti'nde hırsızlar milyonlarca dolarlık bir koleksiyon parçasına zarar verdi.

    Hong Kong'da bir sanat koleksiyoncusunun evine giren hırsızlar birçok eseri çaldı.

    Üç hırsızın çaldığı eserler arasında ülkenin kurucu lideri Mao Zedong'un şiir yazdığı 2.8 metre uzunluğundaki parşömen de bulunuyordu.

    Parşomenin çok uzun olduğunu düşünen hırsızlar çareyi sahibi 300 milyon dolar değer biçilen parçayı ikiye bölmekte buldu.

    Eylül ayında meydana gelen hırsızlıkta ayrıca antik mühürler, bakır paralar ve Mao'nun başka elyazmaları da çalınmıştı. Koleksiyoncuya göre çalınan eserlerin toplam değeri 645 milyon doları buluyordu.

    Çin de hırsızlar Mao Zedong un yazdığı parşömeni sattılar #1

    65 DOLARA SATTILAR

    Hırsızların çaldıkları eseri 65 dolara sattığı tespit edildi. Aldığı ürünün sahte olduğunu düşünen müşteri haberleri görünce polise başvurdu. Tutuklanan müşteri kefaletle serbest bırakıldı.

    Polis üç hırsızdan birini yakaladı. Diğer ikisinin halen arandığı bildirildi.

    Çin de hırsızlar Mao Zedong un yazdığı parşömeni sattılar #2

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