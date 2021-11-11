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- Çin’de kar fırtınası: Arabalarını kazarak buldular
Çin’de kar fırtınası: Arabalarını kazarak buldular
Kar fırtınası sonrası araçları karın altında gömülü kalan vatandaşlar, ellerinde kürekler ile temizleme çalışmalarına başladı. Vatandaşların o anları, kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 08:45
- Güncelleme : 11.11.2021 - 09:22
Çin’in özerk bölgesi İç Moğolistan'daki Tongliao şehrinde, 9 Kasım günü etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, metrelerce karın altında gömülü kalan araçlarını çıkarabilmek için uğraştı.
KARIN BİR KISMI TEMİZLENDİ
Ellerine küreklerini alan vatandaşlar, saatler süren çalışmalar sonucunda karın bir kısmını temizleyerek araçlarını bulabildi.
KAMERAYA YANSIDI
Oluşan kar kalınlığı ve vatandaşların araçlarına ulaşabilmek için küreklerle temizlik yaptıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, karın birçok yapının üzerini adeta bir örtü gibi örttüğü görüldü.
Çin’de kar fırtınası: Arabalarını kazarak buldular VİDEO