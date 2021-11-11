Kar fırtınası sonrası araçları karın altında gömülü kalan vatandaşlar, ellerinde kürekler ile temizleme çalışmalarına başladı. Vatandaşların o anları, kameraya yansıdı.

Çin’in özerk bölgesi İç Moğolistan'daki Tongliao şehrinde, 9 Kasım günü etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, metrelerce karın altında gömülü kalan araçlarını çıkarabilmek için uğraştı.

KARIN BİR KISMI TEMİZLENDİ

Ellerine küreklerini alan vatandaşlar, saatler süren çalışmalar sonucunda karın bir kısmını temizleyerek araçlarını bulabildi.

KAMERAYA YANSIDI

Oluşan kar kalınlığı ve vatandaşların araçlarına ulaşabilmek için küreklerle temizlik yaptıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, karın birçok yapının üzerini adeta bir örtü gibi örttüğü görüldü.

Çin’de kar fırtınası: Arabalarını kazarak buldular VİDEO

