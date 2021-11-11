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    Çin’de kar fırtınası: Arabalarını kazarak buldular

    Kar fırtınası sonrası araçları karın altında gömülü kalan vatandaşlar, ellerinde kürekler ile temizleme çalışmalarına başladı. Vatandaşların o anları, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 09:22
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    Çin’de kar fırtınası: Arabalarını kazarak buldular

    Çin’in özerk bölgesi İç Moğolistan'daki Tongliao şehrinde, 9 Kasım günü etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

    Bölgede yaşayan vatandaşlar, metrelerce karın altında gömülü kalan araçlarını çıkarabilmek için uğraştı.

    KARIN BİR KISMI TEMİZLENDİ

    Ellerine küreklerini alan vatandaşlar, saatler süren çalışmalar sonucunda karın bir kısmını temizleyerek araçlarını bulabildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Oluşan kar kalınlığı ve vatandaşların araçlarına ulaşabilmek için küreklerle temizlik yaptıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, karın birçok yapının üzerini adeta bir örtü gibi örttüğü görüldü.

    Çin’de kar fırtınası: Arabalarını kazarak buldular VİDEO

    Çin’de kar fırtınası: Arabalarını kazarak buldular #1

    Çin’de kar fırtınası: Arabalarını kazarak buldular #2

    Çin’de kar fırtınası: Arabalarını kazarak buldular #3

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