Çin'de koronavirüsün kuluçka süresi uzadı

Çinli bir uzman, yeni koronavirüs vakalarında alışılmışın dışında sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Çin’in acil tıp doktorlarından Qiu Haibo, koronavirüsü kontrol altına aldığı belirtilen ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde yeniden görülen virüsün, bölgedeki vakalarda farklı ilerlediğini bildirdi.

Qiu, hastalığın temel belirtileri arasında kabul edilen yüksek ateşin nadiren görüldüğünü, aynı zamanda virüsün birden fazla organdan ziyade akciğerlere zarar verdiğini söyledi.

"VİRÜSÜN KULUÇKA SÜRESİ UZADI"

Koronavirüsün 14 ila 21 gün arasında süren kuluçka süresinin uzadığını belirten Qiu Haibo, "Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde virüsün kuluçka süresi Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsten farklı olarak daha uzun sürüyor." dedi.

Çinli uzman, bu nedenle enfekte kişileri virüs yayılmadan tespit etmenin zor olduğunu ifade etti.

"VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRADIĞI KESİN DEĞİL"

Hong Kong Üniversitesi profesörü Keiji Fukuda ise, "Teoride genetik yapıdaki bazı değişiklikler virüsün yapısında veya nasıl davrandığında değişime yol açabilir. Fakat birçok mutasyon, fark edilebilir değişimlere yol açmaz." diye konuştu.

ÇİN'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

82 bin 967 koronavirüs vakası görülen Asya ülkesinde 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.