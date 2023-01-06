Wuhu şehrinde ışık ihlali yapan beton mikseri devrilirken o sırada yanında olan motosiklet sürücüsü kazadan saniyeler ile kurtuldu. Kaza anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

Çin’in Anhui eyaletine bağlı Wuhu şehrinde, trafikte seyir halinde olan bir beton mikserinin ışık ihlali facia ile sonuçlanıyordu.

Sarı ışıkta geçen beton mikseri, kendisi gibi ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü ile karşı karşıya kalınca ani bir manevra yaptı.

Motosiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu

İHA’nın haberine göre; savrulmaya başlayan beton mikseri yola devrildi. Motosikletli, beton mikserinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Çin’de motosiklet, beton mikserinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu VİDEO



Kaza anları kamerada

Reklam panolarına çarpan beton mikseri sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Motosiklet sürücüsünün kazadan saniyelerle kurtulduğu anlar, kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.