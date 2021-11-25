Farklı açıklardan kameralara yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün ezilmekten son anda kurtulduğu görüldü.

Çin'de yaşanan kaza, motosiklet sürücüsünü ölümle burun buruna getirdi.

Zhejiang eyaletinin Jiaxing şehrinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ile çelik malzeme taşıyan araç çarpıştı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Araçtaki yükler çarpışmanın etkisiyle yere düşerken, motosikletli hem aracın hem de yüklerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KAZA ANI KAMERADA

İki sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ana sorumlusunun, kamyon şoförü olduğu kaydedildi. Kaza anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

Çin'de motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu ViDEO