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- Çin'de oğlu tarafından gömülen kadının kurtarılma anı
Çin'de oğlu tarafından gömülen kadının kurtarılma anı
- Haber Merkezi
- 07.05.2020 - 14:02
Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletine bağlı Cingbien ilçesinde Ma soyadlı bir erkek, 2 Mayıs akşamı 79 yaşındaki engelli annesini el arabasına koyarak evden dışarı çıktı.
58 yaşındaki Ma, 3 Mayıs gece 02.00'de evine tek başına döndü.
EŞİ ŞÜPHELENDİ
Ma, eşi Cang’ın kayınvalidesinin nerede olduğu soruları üzerine, onu Gansu eyaletindeki akrabalarının yanına gönderdiğini söyledi.
Cang, aldığı cevaplar karşısında şüphelenip, otobüs garına giderek olayın aslını soruşturdu. Bu sırada Ma ise evinden ayrılarak, bir daha dönmedi.
Çin'de oğlu tarafından canlı canlı gömülen kadının kurtarılma anı İZLE
ÇUKURA GÖMDÜ
Cang, eve gelmeyen kocası Ma’yı polise ihbar etti. Polis tarafından yakalanan Ma, yapılan sorguda Wang soyadlı 79 yaşındaki annesini terk edilmiş bir mezarlıkta bir çukura gömdüğünü itiraf etti.
3 GÜN SONRA SAĞ KURTARILDI
Mezarlığın yerini tespit eden polisler, yaşlı anneyi gömüldüğü çukurdan yaklaşık 3 gün sonra sağ çıkardı.
Görgü tanıkları, polisin çukuru kazdığı sırada engelli annenin yardım çığlıklarını duyduklarını aktardı.
GÖZALTINA ALINDI
Engelli anne tedavi için hastaneye kaldırılırken, oğlu Ma kasten adam öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındı.