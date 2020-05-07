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    Çin'de oğlu tarafından gömülen kadının kurtarılma anı

    Engelli annesini canlı canlı gömen, sonrasında da itiraf eden zanlı, 'adam öldürmeye teşebbüs'ten yargılanacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2020 - 14:02
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    Çin'de oğlu tarafından gömülen kadının kurtarılma anı

    Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletine bağlı Cingbien ilçesinde Ma soyadlı bir erkek, 2 Mayıs akşamı 79 yaşındaki engelli annesini el arabasına koyarak evden dışarı çıktı.

    58 yaşındaki Ma, 3 Mayıs gece 02.00'de evine tek başına döndü.

    EŞİ ŞÜPHELENDİ

    Ma, eşi Cang’ın kayınvalidesinin nerede olduğu soruları üzerine, onu Gansu eyaletindeki akrabalarının yanına gönderdiğini söyledi.

    Cang, aldığı cevaplar karşısında şüphelenip, otobüs garına giderek olayın aslını soruşturdu. Bu sırada Ma ise evinden ayrılarak, bir daha dönmedi.

    Çin'de oğlu tarafından canlı canlı gömülen kadının kurtarılma anı İZLE

    ÇUKURA GÖMDÜ

    Cang, eve gelmeyen kocası Ma’yı polise ihbar etti. Polis tarafından yakalanan Ma, yapılan sorguda Wang soyadlı 79 yaşındaki annesini terk edilmiş bir mezarlıkta bir çukura gömdüğünü itiraf etti.

    3 GÜN SONRA SAĞ KURTARILDI

    Mezarlığın yerini tespit eden polisler, yaşlı anneyi gömüldüğü çukurdan yaklaşık 3 gün sonra sağ çıkardı.

    Görgü tanıkları, polisin çukuru kazdığı sırada engelli annenin yardım çığlıklarını duyduklarını aktardı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Engelli anne tedavi için hastaneye kaldırılırken, oğlu Ma kasten adam öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındı.

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