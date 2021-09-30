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    Çin’de sel felaketi: Sokaklar göle döndü

    Shaanxi eyaletindeki Xunyang şehri, sel sularına teslim oldu. Şehirde, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 09:40
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    Çin’de sel felaketi: Sokaklar göle döndü

    Çin’in kuzeyinde, Shaanxi eyaletinde yaklaşık 450 bin nüfuslu Xunyang şehrinde, 28 Eylül’de etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

    Sel suları altında kalan şehir, adete göle döndü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Caddeler ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar binalarda mahsur kaldı.

    Bölgeye itfaiye ekipleri ile askerler sevk edildi.

    Çin’de sel felaketi: Sokaklar göle döndü VİDEO

    VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

    Bölge sakinleri, ekiplerin çalışmaları ile güvenli bölgelere tahliye edildi.

    Sular altında kalan şehrin son hali, drone ile havadan görüntülendi.

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    Çin’de sel felaketi: Sokaklar göle döndü #2

    Çin’de sel felaketi: Sokaklar göle döndü #3

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