Çin'de Şi Cinping düşüncesi, müfredata girdi

Gençler arasında Marksizm'in güçlenmesini hedefleyen Pekin yönetimi, eğitimde güncellemeye gitti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, toplumun farklı kesimlerindeki rolünü pekiştirmek için yeni bir adım attı.

Asya ülkesindeki okullarda, Şi'nin siyasi ideolojisinin ulusal müfredatta yer almasına karar verildi.

Şİ CİNPİNG DÜŞÜNCESİ MÜFREDATTA

BBC'nin Çin Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, yeni eğitim öğretim programında yer alacak "Şi Cinping düşüncesi", gençler arasında Marksizm'in güçlenmesine yardımcı olacak.

PROGRAMIN KAPSAMI

Söz konusu program, ilkokuldan üniversiteye kadar uygulanacak. Bakanlık, programla sosyalizmin takipçilerini ahlaki, entelektüel ve estetik temelle yetiştirmeyi hedefleyecek. Program ayrıca emek ve ulusal güvenlik eğitimini içeriyor.

SOSYALİZM SEVGİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ...

Devlet medya kuruluşu Global Times'a göre, program çerçevesinde ilkokullarda ülke, Çin Komünist Partisi ve sosyalizm sevgisinin geliştirilmesi, ortaokullarda öğrencilerin temel siyasi görüşler oluşturması ve üniversitelerde de teorik düşüncenin yerleşmesine daha fazla vurgu yapılacak.

Çin'in en üst organı 2018'de "Şi Cinping düşüncesi"ni anayasaya almıştı. Çin Komünist Partisi'nin kurucusu Mao Zedong, ideolojilerini hiyerarşinin en üstünde yer alan "düşünce" olarak tanımlamıştı.