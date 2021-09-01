Euro
9.8162
-0.1%
Dolar
8.3025
-0.04%
Altın
483.4
-0.22%
Borsa
1.477
0.35%
Bitcoin
393.327
-0.82%
EXEN Coin
25.08
-2.29%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Çin'de sokak lambasına art arda 11 kez yıldırım çarptı

    Ardı ardına düşen yıldırımlar, korku dolu anlar yaşattı. Çinli vatandaş, inanılmaz görüntüleri kayıt altına almayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 11:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de sokak lambasına art arda 11 kez yıldırım çarptı

    Çin'de olumsuz hava şartları, beraberinde yıldırım düşmesini getirdi.

    Shandong eyaletinin doğusundaki Qingdao şehrinde çekilen görüntülerde, sokak lambasına ardı ardına düşen yıldırımlar kameraya yansıdı.

    ARKA ARKAYA YILDIRIM DÜŞTÜ

    Aynı lambaya arka arkaya 11 kez düşen yıldırım, A Le adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından kaydedildi.

    Korku dolu anları yakalamayı başaran kullanıcı, diğer taraftan bir süre sonra panikleyerek camdan uzaklaştı.

    Çin'de sokak lambasına art arda 11 kez yıldırım çarptı ViDEO

    Çin de sokak lambasına art arda 11 kez yıldırım çarptı #1

    Çin de sokak lambasına art arda 11 kez yıldırım çarptı #2

    Çin de sokak lambasına art arda 11 kez yıldırım çarptı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir