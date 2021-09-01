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- Çin'de sokak lambasına art arda 11 kez yıldırım çarptı
Çin'de sokak lambasına art arda 11 kez yıldırım çarptı
Ardı ardına düşen yıldırımlar, korku dolu anlar yaşattı. Çinli vatandaş, inanılmaz görüntüleri kayıt altına almayı başardı.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 11:29
Çin'de olumsuz hava şartları, beraberinde yıldırım düşmesini getirdi.
Shandong eyaletinin doğusundaki Qingdao şehrinde çekilen görüntülerde, sokak lambasına ardı ardına düşen yıldırımlar kameraya yansıdı.
ARKA ARKAYA YILDIRIM DÜŞTÜ
Aynı lambaya arka arkaya 11 kez düşen yıldırım, A Le adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından kaydedildi.
Korku dolu anları yakalamayı başaran kullanıcı, diğer taraftan bir süre sonra panikleyerek camdan uzaklaştı.
Çin'de sokak lambasına art arda 11 kez yıldırım çarptı ViDEO