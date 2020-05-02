Çin'de son 24 saatte vaka ve can kaybı olmadı

Çin'de son 24 saatte vaka ve can kaybı olmadı

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Koronavirüsün ortaya çıktığı ülkede son 24 saatte salgın kaynaklı yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'de günlerdir can kaybı yok...

Öyle ki son 24 saatte vaka da çıkmadı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.

SALGINA YAKALANAN 77 BİN 684 HASTA İYİLEŞTİ

Yapılan açıklamada, 43 kişinin taburcu edildiği ve 557 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 875 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 77 bin 684 hasta da iyileşti.