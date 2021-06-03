3 koyun, akıntının olduğu kanala düştü. Polisler, suya girerek akıntıda sürüklenen koyunları teker teker yakaladı.

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Wuqia bölgesinde akıntının olduğu kanala düşen 3 koyun, yaklaşık 1 kilometre sürüklendi.

Koyunları kurtarabilmek için devre polisler girdi.

Suya giren polisler, koyunları yakalayabilmek için büyük uğraş verdi.

Yapılan çalışmaların ardından koyunlar kurtarıldı.

Polislerin el ve bacak kısımlarında hafif yaralanma meydana geldi.

“SON DERECE MİNNETTARIM”

Çobanlık yapan Baymıza Awakır, "Koyunlarım kanala düştükten sonra polisi aradım. Polisler koyunları kurtarmak için hemen geldi. Polislere son derece minnettarım. Koyunumu kurtaran genç bir polisin bacağı yaralandı.” ifadelerini kullandı.

Çin’de su kanalına düşen koyunları polis kurtardı VİDEO



“HALKIN ÇIKARLARINI ÖN PLANDA TUTTUK”

Polis memuru Tursunali Memet ise, "Bana sadece üç koyun için riske girmeye değer mi diye soruyorlar. O zaman bunu pek düşünmedik. Bir polis olarak her zaman halkın çıkarlarını ön planda tuttuk.” sözlerini kullandı.

Benzer olayların önüne geçmek için, kanal boyunca tel örgüler döşendi.