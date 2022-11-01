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    Çin'de talihli, 30 milyon dolar kazandı: Aileme söylemeyeceğim

    Kibirli olmayı ve tembelliği gerekçe gösteren Çinli, kazandığı paradan ailesine bahsetmedi. Meblağın bir bölümü hayır kurumlarına bağışlandı.
    • 01.11.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 13:42
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    Çin'de talihli, 30 milyon dolar kazandı: Aileme söylemeyeceğim

    Çin'de sayısal lotodan 30 milyon dolar kazanan talihli, açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Talihli, aynı rakamlara sahip 11 dolarlık 40 sayısal loto kuponu doldurdu.

    "Para, ailemi kibirli ve tembel yapar"

    Kuponlardan 30 milyon dolar kazanan Çinli, ödülünü alırken kimliğini bir çizgi film karakteriyle gizledi.

    Söz konusu talihli, paranın onları kibirli ve tembel yapacağını düşündüğünden kazandığını ailesine söylemeyeceğini anlattı.

    "Hayır kurumlarına 685 bin dolar bağışladı"

    Ödülü 24 Ekim'de alan talihli, hayır kurumlarına 5 milyon yuan (yaklaşık 685 bin dolar) bağışladı.

    AA'nın aktardığına göre, sayısal loto talihlisine, vergi ve bağış düşürülünce 24 milyon dolar kaldığı belirtildi.

    Çin de talihli, 30 milyon dolar kazandı: Aileme söylemeyeceğim #1


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