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    Çin'de toprak kaydı, dağ tünelin içine girdi

    Heishui ilçesinde yaşanan felaket büyük korkuya neden oldu. Toprağın tünele kayması sırasında tünelde aracın olmaması büyük bir faciayı önledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 14:09
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    Çin'de toprak kaydı, dağ tünelin içine girdi

    Çin’in güneyinde, Sichuan eyaletinde henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı.

    Yaşanan felaketin ardından bir dağ, dev toprak kayması sonucu bir tünele düştü.

    Araçların tünele girmeden girişte beklediği görüldü.

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Sürücülerin büyük korku yaşadığı felakette tünel girişi, seyir halindeki araçların geçişi için temizlendi.

    30 Eylül'de çekilen dramatik video, bir tünelin yukarısındaki dağın çökerek havaya duman yaydığını gösteriyor.

    Yaşanan felakette can kaybının olmadığı belirtildi.

    Çin'de toprak kaydı, dağ tünelin içine girdi

    Çin de toprak kaydı, dağ tünelin içine girdi #1

    Çin de toprak kaydı, dağ tünelin içine girdi #2

    Çin de toprak kaydı, dağ tünelin içine girdi #3

    Çin de toprak kaydı, dağ tünelin içine girdi #4

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