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Çin'de toprak kaydı, dağ tünelin içine girdi

Çin'de toprak kaydı, dağ tünelin içine girdi

Heishui ilçesinde yaşanan felaket büyük korkuya neden oldu. Toprağın tünele kayması sırasında tünelde aracın olmaması büyük bir faciayı önledi.