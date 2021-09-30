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- Çin'de toprak kaydı, dağ tünelin içine girdi
Çin'de toprak kaydı, dağ tünelin içine girdi
Heishui ilçesinde yaşanan felaket büyük korkuya neden oldu. Toprağın tünele kayması sırasında tünelde aracın olmaması büyük bir faciayı önledi.
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 13:54
- Güncelleme : 30.09.2021 - 14:09
Çin’in güneyinde, Sichuan eyaletinde henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı.
Yaşanan felaketin ardından bir dağ, dev toprak kayması sonucu bir tünele düştü.
Araçların tünele girmeden girişte beklediği görüldü.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Sürücülerin büyük korku yaşadığı felakette tünel girişi, seyir halindeki araçların geçişi için temizlendi.
30 Eylül'de çekilen dramatik video, bir tünelin yukarısındaki dağın çökerek havaya duman yaydığını gösteriyor.
Yaşanan felakette can kaybının olmadığı belirtildi.
Çin'de toprak kaydı, dağ tünelin içine girdi