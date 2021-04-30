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Çin’de turist kafilesi heyelandan saniyeler ile kurtuldu

Çin’de turist kafilesi heyelandan saniyeler ile kurtuldu

Heyelan nedeni ile kapanan yolun açılmasını bekleyen turist kafilesi, meydana gelen başka bir heyelandan saniyelerle kurtuldu. Yaşanan anlar, bir turistin kamerasına yansıdı.