- Haberler
- Dünya Haberleri
- Çin’de turist kafilesi heyelandan saniyeler ile kurtuldu
Çin’de turist kafilesi heyelandan saniyeler ile kurtuldu
Heyelan nedeni ile kapanan yolun açılmasını bekleyen turist kafilesi, meydana gelen başka bir heyelandan saniyelerle kurtuldu. Yaşanan anlar, bir turistin kamerasına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 30.04.2021 - 14:26
- Güncelleme : 30.04.2021 - 15:12
Çin’in Guangxi eyaletinin Guilin şehrinde, turist kafilesi bir dağın yamacına geldi.
Daha önce meydana gelen heyelan olayı sebebi ile yolun tamir edilmesini bekleyen kafile, bölgede çekim yapmaya başladı.
O sırada, dağdan kopan büyük toprak parçası daha kaymaya başladı.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Turistlerin bulunduğu bölgede meydana gelen olayda, facianın eşiğinden dönüldü. Kaçan turistlerin birbirlerine “Hızlı koş.” diye bağırdığı duyuldu.
ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI
Kopan kaya parçaları altında kalmaktan son anda kurutulan vatandaşlar, olayın ardından ortaya çıkan manzarayı görüntülemeye başladı.
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Heyelan anlarından geriye, bir turistin kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.
Çin'de toprak kayması turistlere korku dolu anlar yaşattı VİDEO