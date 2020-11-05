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- Çin'de vinçten düşen lastik motosiklete çarptı
Çin'de vinçten düşen lastik motosiklete çarptı
Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle dengesini kaybedip yola savrulurken, kaza anı kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 09:50
- Güncelleme : 05.11.2020 - 10:35
Çin'in güneyindeki Fujian eyaletinin Putian şehrinde, bir vinçten düşen iki lastik yola savruldu.
Bir süre yuvarlanan lastiklerden biri, o sırada seyir halinde olan motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü de yere düştü.
KASK HAYATINI KURTARDI
O anlar anbean kameraya yansırken, diğer lastiğin ise aydınlatma direğine çarptığı görüldü.
Büyük facianın eşiğinden dönülürken, motosiklet sürücüsünün kaskından dolayı hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
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