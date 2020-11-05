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    Çin'de vinçten düşen lastik motosiklete çarptı

    Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle dengesini kaybedip yola savrulurken, kaza anı kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 09:50
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 10:35
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    Çin'de vinçten düşen lastik motosiklete çarptı

    Çin'in güneyindeki Fujian eyaletinin Putian şehrinde, bir vinçten düşen iki lastik yola savruldu.

    Bir süre yuvarlanan lastiklerden biri, o sırada seyir halinde olan motosiklete çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü de yere düştü.

    KASK HAYATINI KURTARDI

    O anlar anbean kameraya yansırken, diğer lastiğin ise aydınlatma direğine çarptığı görüldü.

    Büyük facianın eşiğinden dönülürken, motosiklet sürücüsünün kaskından dolayı hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

    Çin'de vinçten fırlayan tekerlek motosiklet sürücüsüne çarptı İZLE

    Çin de vinçten düşen lastik motosiklete çarptı #1

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