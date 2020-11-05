Çin'de vinçten düşen lastik motosiklete çarptı

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle dengesini kaybedip yola savrulurken, kaza anı kameraya yansıdı.

Çin'in güneyindeki Fujian eyaletinin Putian şehrinde, bir vinçten düşen iki lastik yola savruldu.

Bir süre yuvarlanan lastiklerden biri, o sırada seyir halinde olan motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü de yere düştü.

KASK HAYATINI KURTARDI

O anlar anbean kameraya yansırken, diğer lastiğin ise aydınlatma direğine çarptığı görüldü.

Büyük facianın eşiğinden dönülürken, motosiklet sürücüsünün kaskından dolayı hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Çin'de vinçten fırlayan tekerlek motosiklet sürücüsüne çarptı İZLE