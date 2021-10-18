Haberler

Dünya Haberleri

Çin’de, yola atlayan çocuk kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu

Çin’de, yola atlayan çocuk kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu

Guangdong Eyaleti'ndeki Maoming şehrinde, hızla yola atlayan bir kız çocuğu kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu. O anlar, kameraya yansıdı.