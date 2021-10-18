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- Çin’de, yola atlayan çocuk kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu
Çin’de, yola atlayan çocuk kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu
Guangdong Eyaleti'ndeki Maoming şehrinde, hızla yola atlayan bir kız çocuğu kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu. O anlar, kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 16:43
- Güncelleme : 18.10.2021 - 16:51
Çin’in güneyinde yer alan Guangdong Eyaleti'ndeki Maoming şehrinde, 17 Ekim’de oyun oynayan iki çocuk, aniden yola doğru koşmaya başladı.
Çocuklardan biri, seyir halindeki kamyonu görüp dururken diğeri koşmaya devam etti.
KAMYONUN ARKASINA ÇARPTI
Yola atlayan kız çocuğunu fark eden kamyon şoförü, direksiyonu kırarak çocuğa çarpmaktan kıl payı kurtuldu.
Çocuk, kamyonun arkasına çarparak bir süre yerde kaldı.
Çin’de, yola atlayan çocuk kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu VİDEO
HERHANGİ BİR YARALANMA OLMADI
Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza sonrası çocukta herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.