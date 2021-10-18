Euro
10.8133
0.62%
Dolar
9.3151
0.58%
Altın
530.66
0.81%
Borsa
1.417
0.54%
Bitcoin
578.589
2.87%
EXEN Coin
20.57
0.43%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Çin’de, yola atlayan çocuk kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu

    Guangdong Eyaleti'ndeki Maoming şehrinde, hızla yola atlayan bir kız çocuğu kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu. O anlar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin’de, yola atlayan çocuk kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu

    Çin’in güneyinde yer alan Guangdong Eyaleti'ndeki Maoming şehrinde, 17 Ekim’de oyun oynayan iki çocuk, aniden yola doğru koşmaya başladı.

    Çocuklardan biri, seyir halindeki kamyonu görüp dururken diğeri koşmaya devam etti.

    KAMYONUN ARKASINA ÇARPTI

    Yola atlayan kız çocuğunu fark eden kamyon şoförü, direksiyonu kırarak çocuğa çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

    Çocuk, kamyonun arkasına çarparak bir süre yerde kaldı.

    Çin’de, yola atlayan çocuk kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu VİDEO

    HERHANGİ BİR YARALANMA OLMADI

    Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Kaza sonrası çocukta herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

    Çin’de, yola atlayan çocuk kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu #1

    Çin’de, yola atlayan çocuk kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu #2

    Çin’de, yola atlayan çocuk kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu #3

    Çin’de, yola atlayan çocuk kamyonun altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir