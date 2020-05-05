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    Çin'deki Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

    Guangdong bölgesinde bulunan köprü, üzerinde çok sayıda araç varken, rüzgar nedeniyle sallanmaya başladı.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 21:03
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    Çin'deki Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

    Çin’in Guangdong bölgesinde, Pearl Nehri üzerinde bulunan ve 1997 yılında yapılan Humen Köprüsü, şiddetli rüzgar sonucu beşik gibi sallandı.

    Köprünün sallandığı o anlar kameraya yansırken, 888 metrelik köprü ise araç trafiğine kapatıldı.

    TACOMA KÖPRÜSÜ ÇÖKMÜŞTÜ

    Tarihte daha önce 1940 yılında yapılan ABD’deki Tacoma Narrows Köprüsü, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle sallanmaya başlamıştı.

    Tacoma Köprüsü, yaklaşık 3 saat sonra çöktü. Uzmanlar, orta şiddette esen rüzgarların aeroelastik çarpıntı üretmesi sonucu köprünün çöktüğünü belirledi ve tarih kitaplarına bir örnek olarak geçti.

    Çin'deki Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

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