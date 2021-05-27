Çin'den ABD'nin koronavirüs soruşturmasına tepki

ABD ile Çin arasında, koronavirüs salgınının ortaya çıkışıyla başlayan tartışma devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat birimlerine koronavirüsün kökenlerine ilişkin soruşturmalarını yoğunlaştırmaları için talimat vermesi, Çin'de tepkiyle karşılandı.

"SİYASİ TAKTİK"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bilim heyetinin Çin'de yaptığı araştırmayı yok sayarak yeniden soruşturma talimatı vermesinin "siyasi bir taktik" olduğunu ve Washington'ın böyle yaparak virüsün yayılmasındaki kendi sorumluluğunu örtmeye çalıştığını savundu.

"ABD KENDİ SORUMLULUĞUNUN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTİYOR"

Biden yönetiminin, bu tavrıyla bir kez daha olguları ve bilimi görmezden geldiğini ve kökenlere ilişkin ciddi bir araştırma ile ilgilenmediğini ortaya koyduğunu ifade eden Sözcü Cao, "ABD, salgını kuşku yaratmak ve siyasi manipülasyon yapmak için kullanarak kendi sorumluluğunun üstünü örtmek istiyor. Hem bilime hem de insan hayatına saygısızlık olan bu tavır, salgınla mücadele için gereken küresel birlik ve beraberliğe zarar veriyor." dedi.

"ABD'NİN DSÖ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMASINI İSTİYORUZ"

Cao, ayrıca, ABD'nin başta Maryland eyaletindeki Fort Dertrick Deniz Kuvvetleri Tıbbi Araştırma Merkezi'ne bağlı Biyolojik Savunma Araştırma Direktörlüğü olmak üzere kendi biyoloji laboratuvarlarını soruşturmaya açması gerektiğini belirterek, "ABD, Çin'in kapsamlı, şeffaf, kanıtlara dayalı bir uluslararası soruşturmaya katılmasını istediğini ileri sürüyor. Biz de ABD'nin Çin'in yaptığını yapmasını ve virüsün kökenlerinin izini sürecek bilimsel bir soruşturma için derhal DSÖ ile iş birliği yapmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, istihbarat kuruluşlarına verdiği talimatta, ilk kez 2019 sonunda Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen koronavirüsün kökenlerini araştırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırmaları ve 90 gün içinde sonuçlandırmaları talimatını vermişti. Biden, virüsün kökeni konusunda hayvandan bulaşma dışında laboratuvardan sızma olasılığının da değerlendirmesini istemişti.

DSÖ'NÜN VUHAN'DAKİ ARAŞTIRMASI

DSÖ, koronavirüsün kökenlerini araştırmak üzere, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde de incelemeler yapmıştı.

2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, koronavirüsün buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, koronavirüsün başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan karşı iddialar ortaya atmıştı.

İLK KEZ VUHAN'DA GÖRÜLDÜ

Dünya, koronavirüs salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.