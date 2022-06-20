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    Çin'den atmosfer dışına çıkabilen füze denemesi

    Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze (ABM) denemesi gerçekleştirdiği açıklandı.
    • 20.06.2022 - 04:32
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    Çin'den atmosfer dışına çıkabilen füze denemesi

    ABD, Rusya ve Çin arasında "füze testi yarışları" devam ediyor.

    Global Times'ın haberine göre, Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orta menzilli anti-balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığı kaydedildi.

    "Füze savunma amaçlı"

    Açıklamada, füze testinin savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtildi.

    Atmosferin dışındaki hedefleri vurabiliyor

    AA'nın aktardığına göre; Çin'in bu testinin 6'ncı anti-balistik füze denemesi olduğu, füze sistemlerinin dünya atmosferinin dışındaki hedefleri vurabildiği de ifade ediliyor.

    Çin den atmosfer dışına çıkabilen füze denemesi #1

    Çin den atmosfer dışına çıkabilen füze denemesi #2


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