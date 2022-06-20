Çin'den atmosfer dışına çıkabilen füze denemesi

Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze (ABM) denemesi gerçekleştirdiği açıklandı.

ABD, Rusya ve Çin arasında "füze testi yarışları" devam ediyor.

Global Times'ın haberine göre, Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orta menzilli anti-balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığı kaydedildi.

"Füze savunma amaçlı"

Açıklamada, füze testinin savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtildi.

Atmosferin dışındaki hedefleri vurabiliyor

AA'nın aktardığına göre; Çin'in bu testinin 6'ncı anti-balistik füze denemesi olduğu, füze sistemlerinin dünya atmosferinin dışındaki hedefleri vurabildiği de ifade ediliyor.