Çin'de koronavirüs aşılaması devam ediyor

Çin'de koronavirüs aşılaması devam ediyor

Asya ülkesinde, salgına karşı aşı kampanyasında 50 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin'in daha fazla şehrinde yeni yıl tatilinin ardından aşılamalar başladı.

Çin'de üretilen aşının genel kullanımına onay verilirken, şubat ortasına kadar sürecek tatil seyahati sezonu öncesi aşılanan kişi sayısının artırılması hedefleniyor.

HEDEF 50 MİLYON İNSAN

Çin basınından Global Times'ın haberine göre, ülkedeki 2021 Bahar Şenliği tatilleri öncesinde 50 milyon insanın aşılanması öngörülüyor.

KİTLESEL AŞILAMA

Bu kapsamda başkent Pekin, Şanghay, Şenzen, Guangdong, Şantung gibi bölgelerde kitlesel aşılama devam ediyor.

Pekin'de cuma günü 220 aşılama merkezinde başlayan kampanya kapsamında, şimdiye kadar 73 bin 537 kişi aşı oldu.

Diğer şehirlerde günde ortalama aşılanan kişi sayısının 100 ila 2 bin arasında değiştiği belirtiliyor.

Çin'de koronavirüs aşılaması ViDEO