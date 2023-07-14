Çin'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki: İslamofobinin her türlüsüne karşıyız Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, farklı din ve inançlara saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

AA

Pekin yönetimi, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Açıklama, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin'den geldi.

Basın toplantısı düzenleyen Vınbin, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılarla ilgili konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin acil özel oturumunda bu konuya ilişkin karar tasarısı ele alındı.

"İslamofobinin her türlüsüne karşıyız"

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Vang, "sözde ifade özgürlüğünün" uygarlıklar arasında çatışma çıkarmak için kullanılamayacağını söyledi.

Vang, BM İnsan Hakları Konseyi'nin acil oturumunu desteklediklerini ve farklı din ile inançlara saygı gösterilmesi gerektiğini kaydederek "İslamofobinin her türlüsüne karşı olduklarını" vurguladı.

Stockholm'de polis eşliğinde provokasyon

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 12 Temmuz'daki İslam İş Birliği Teşkilatı'nın (İİT) çağrısıyla yapılan acil özel oturumda, İİT'nin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılarla ilgili karar tasarısı görüşülmüştü.

Kur'an-ı Kerim'i hedef alan ve "dine yönelik nefret" olarak nitelendirilen saldırıların kınanması çağrısı yapılan tasarı 47 üyeli konseyin oyuna sunulmuştu. Kınama kararı 28 'evet' oyuna karşı 12 'hayır' oyuyla alınırken, 7 ülke çekimser kalmıştı.

47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi'nde alınan kararların bağlayıcılığı bulunmuyor ancak buradan çıkan görüş ulusal parlamentoların alacağı olası kararları etkiliyor.

Ayrıca, uluslararası kamuoyu oluşturulması açısından bu kararlar önem taşıyor.