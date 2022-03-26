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    Çin'den NATO'ya: Hiçbir zaman dünya barışına destek olmadınız

    Çin'den NATO'ya: Hiçbir zaman dünya barışına destek olmadınız

    "Çin, Rusya'nın savaşına destek olmaktan vazgeçmeli" açıklaması yapan NATO'ya Pekin yönetimi, "Tek varlık sebebiniz savaş" ifadeleriyle tepki gösterdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.03.2022 - 01:31
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 01:58
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    NATO, Çin'i Rusya konusunda uyarmış, "Rusya’ya yardımı kes" mesajı göndermişti.

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de NATO'nun, Ukrayna krizinin temel nedenini kendisine sorması gerektiğini söyledi.

    "NATO, HİÇBİR ZAMAN BARIŞA KATKI SUNMADI"

    Sözcü "NATO’nun tek bir varlık sebebi var o da savaştır" diye konuştu.
    Çinli sözcü NATO’nun hiçbir zaman dünyanın barış ve güvenliğine katkı sunmadığını ileri sürdü.

    Çin den NATO ya: Hiçbir zaman dünya barışına destek olmadınız #1

    "NATO, RUSYA İLE DİYALOG KURMALI"

    Çin’in her zaman barışı savunduğunu söyleyen Dışişleri Sözcüsü, NATO'nun Rusya’yla yeni bir soğuk savaş yerine diyalog kurması gerektiğini vurguladı.

    Çin den NATO ya: Hiçbir zaman dünya barışına destek olmadınız #2

    ÇİN, HENÜZ RUSYA'YI KINAMADI

    NATO Liderler Zirvesinin ardından yapılan açıklamada Pekin yönetimine, Rusya’ya destek olmama ve yaptırımları delmeme çağrısı yapılmıştı.

    Çin şu ana kadar Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya’yı kınamaktan kaçındı.

    Çin den NATO ya: Hiçbir zaman dünya barışına destek olmadınız #3


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