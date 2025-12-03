Çin'in yeniden fırlatılabilir roketi ilk uçuşunda başarısız oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın süper güçleri arasında ekonomi yarışının yanı sıra uzay yarışı da devam ediyor.

Çinli firmalar, Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile yaygınlaşmış 'yeniden fırlatılabilen roket' teknolojisi alanında adımlar atıyor.

Beijing merkezli LandSpace firması tarafından üretilen Çin'in ilk yeniden kullanılabilir roketi Zhuque-3, deneme uçuşunu başarıyla tamamlayamadı.

İNİŞ YAPMASI GEREKEN KADEME YERE ÇAKILDI

Çin'in kuzeybatısındaki bir fırlatma üssünde Zhuque-3'ün ilk uçuşu gerçekleştirildi ve başarılı bir şekilde yörüngeye ulaştı. Fakat roketin tekrar iniş yapması beklenen ilk kademesi alev alarak yere çakıldı.

Şirketin yaptığı "İniş sırasında ilk kademenin motorlarında bir aksilik meydana geldi ve yumuşak bir inişe engel oldu. Enkaz iniş alanının kenarına düştü ve test başarısız oldu." açıklamasına, CNN'in uçuş hakkındaki makalesinde yer verildi.

İniş başarısız olsa da testin çoğunlukla iyi geçtiği ve etkileyici olduğu not edildi.