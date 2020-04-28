Çinli bilim adamları: Koronavirüs her yıl ortaya çıkacak

"Koronavirüs mevsimsel hale gelebilir" diyen Çinli araştırmacılar, yaz aylarında vakaların büyük ölçüde düşme ihtimalinin az olduğunu söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 3 milyondan fazla vakaya, 210 binden fazla ölüme yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili, korkutan bir açıklama geldi.

Çinli viral ve tibbı araştırmacılardan oluşan bir grup, koronavirüsün ortadan kalkmayacağını ve her yıl geri gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, salgının, grip gibi mevsimsel dalgalar halinde yaşanabileceğini dile getiren bilim adamları, belirti göstermeyen insanların koronavirüsün yayılmasının önlenmesini zorlaştırdığını ifade etti.

SARS VE KORONAVİRÜS KARŞILAŞTIRMASI

2003 yılında Hong Kong’da başlayan ve 37 ülkeye yayılarak, 8 bin 422 vaka ve 916 ölüme yol açan SARS hastalığına işaret edilen haberde, bu hastalığa yakalananların ciddi belirtiler gösterdiğinin altı çizildi.

Buna karşın Çin'de, halihazırda belirti göstermeyen birçok koronavirüs vakasının kayıtlara geçtiğine dikkat çekildi.

KORONAVİRÜS, MEVSİMSEL HASTALIĞA DÖNÜŞEBİLİR

Çin Tıp Bilimleri Akademisi’nden Jin Qi, koronavirüsü işaret ederek, “İnsanlarla uzun süre birlikte bulunan, mevsimsel hale gelen ve insan vücudunda devam eden bir salgın olma olasılığı çok yüksek.” şeklinde konuştu.

"VİRÜS KONTROLLÜ ŞEKİLDE YAYILSIN" TARTIŞMASI

Bazı halk sağlığı uzmanları, virüsün Hindistan gibi genç nüfusa sahip ülkelerde kontrollü bir şekilde yayılmasına izin verilmesini istiyor.

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, daha önce yaptığı açıklamada koronavirüsün mevsimsel bir hastalık haline gelebileceği görüşünü paylaşmıştı.

TRUMP'IN YAZ MEVSİMİ UMUDU

ABD Başkanı Donald Trump ise, virüsün kuzey yarımkürede yaz mevsiminde artan sıcaklıkla birlikte ortadan kaybolmasını umduğunu söylemişti. Çinli uzmanlar ise bu konuda herhangi bir kanıt bulamadıklarını bildirmişti.

SALGIN, SICAKLIKLA ORTADAN KALKACAK MI

Peking Üniversitesi’nden Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Wang Guiqiang, “Virüs, ısıya duyarlı ancak bu durum, 30 dakika boyunca 56 santigrat dereceye maruz kaldığında geçerli. Hava asla bu kadar ısınmayacak. Yani küresel olarak, yaz aylarında bile, vakaların önemli ölçüde düşme şansı az.” ifadelerini kullandı.