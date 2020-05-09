Çinli doktorun adı, ABD'de sokağa verilecek

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Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, "Li Wenliang adının asla unutulmamasını sağlayacağız" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan koronavirüs salgınına karşı ilk uyarılara yapan doktorlardan Li Wenliang için ABD'li senatörler harekete geçti.

Cumhuriyetçi Parti'den senatörler, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın adının değiştirilmesi için teklifte bulundu.

Teklife göre, sokağın adı "Li Wenliang Plaza" olarak değiştirilecek.

Li, geçtiğimiz aralık ayında Vuhan'da bir virüsün yayıldığını sosyal medyada paylaştığı videolarla duyuran doktorlardan biriydi.

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

The Guardian'ın haberine göre, Çinli doktora, bu hareketinin ardından "yasaları çiğneme eylemleri” yapmayacağına dair bir beyan imzalatıldı.

Şubat ayında koronavirüs teşhisi konulan Li, hayatını kaybetmişti.

"ÖLÜMLERDEN SORUMLU ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLİĞİ..."

Çin'e karşı "şahin" görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, "Li Wenliang adını, önlemeye çalıştığı ölümlerden sorumlu ülkenin büyükelçiliğinin dışına kalıcı olarak yerleştirerek asla unutulmamasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.