Çinli şirket, korona aşısının deneylerini BAE'de yapacak

İki ülke arasında yapılan anlaşma gereğince, üçüncü aşama çalışmaları Birleşik Arap Emirlikleri'nde yürütülecek.

Çin, koronavirüs aşısı çalışmalarında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) seçti.

Çinli bir aşı şirketinin, aşının üçüncü aşama klinik deneyleri için BAE ile anlaştığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, "Çin Ulusal Bioteknoloji Grubu (CNBG)" düzenlenen video konferansla, Abu Dabi merkezli bir teknoloji şirketiyle koronavirüs testlerinin 3’üncü aşama testlerinin BAE’de yapılması için anlaşma yaptı.

İNAKTİF AŞILAR, BAE'DE YERLİLEŞTİRİLECEK

CNBG bünyesinde Vuhan Biyolojik Ürün Enstitüsü tarafından geliştirilen, birinci ve ikinci aşama klinik deneyleri, Çin’de yapılan inaktif aşıların BAE’de yerlileştirilmesi için de çalışmalar yürütülecek.

DENEKLER, BAE'DE BULUNDU

Çinli aşı şirketinin ülkede uzun süredir çok düşük seviyede seyreden vaka sayıları nedeniyle, aşı testlerinde kullanılacak denek bulmakta zorlandığı ve bu nedenle yabancı bir ülkeyle anlaştığı düşünülüyor.

Çin’deki CanSino ve Sinovac Biotech firmaları da daha önce üçüncü aşama klinik deneylere sırasıyla Kanada ve Brezilya’da başlayacaklarını açıklamıştı.

TEST KAPASİTESİ 3.8 MİLYONA YAKLAŞTI

Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonu'nda yetkili Guo Yanhong, ülkede günlük 3,8 milyon Kovid-19 testi yapılabildiğini açıkladı.

Ağız ve burundan alınan örneklerle yapılan nükleik asit testinin ülke genelinde pazartesi itibarıyla 90 milyon 410 bin kişiye yapıldığını belirten Guo, test merkezi sayısının da mart ayından bu yana ciddi şekilde artış göstererek 4 bin 804’e çıktığını belirtti.

PEKİN'DE YAKLAŞIK 2.5 MİLYON TEST YAPILDI

Ülkenin başkenti Pekin’de 11 Haziran’da bir gıda pazarı kaynaklı koronavirüs vakalarının hızla artması ülkede ikinci dalga endişelerine yol açmıştı. Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonu, vakaların yükselişe geçtiği 11 Haziran'dan bu yana yaklaşık 2,5 milyon kişiye koronavirüs testi yapıldığını aktarmıştı.