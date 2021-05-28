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CNN International muhabirinin böcekle imtihanı
CNN International muhabiri Manu Raju, canlı yayında haber sunduğu sırada üzerinde gezen 'cicada' böceğini fark edince zor anlar yaşadı.
- Haber Merkezi
- 28.05.2021 - 22:57
Kuzey Amerika'ya özgü bir ağustos böceği olarak bilinen 'cicada', canlı yayında haber sunan CNN International muhabiri Manu Raju'ya canlı yayında zor anlar yaşattı.
CANLI YAYINDA BÖCEK PANİĞİ
Görüntülerde böceğin yaka kısmından enseye doğru çıkması sonucu paniğe kapılan muhabirin yaşadığı korku, yüzüne yansıyor. Ne yapacağını bilemeyen muhabir, haber yayınına mecburen kısa bir ara veriyor.
CNN International muhabirinin böcekle imtihanı VİDEO