CNN, Kiryakos Miçotakis konuşurken geri itilen göçmenleri gösterdi

Miçotakis, Ege ve Akdeniz konularında ülkesini haklı çıkarmaya çalıştı. Yunan Başbakan, canlı yayın sırasında hiç beklemediği anlarla karşılaştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Amerikan medyasına Türkiye aleyhinde demeçler vermeyi sürdürüyor.

Ankara karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekleyen Miçotakis, CNN'e yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşündüklerinin karşısındayım." dedi.

Miçotakis'in beklemediği anlar

Türkiye'den yapılan açıklamaların şiddetinin son aylarda arttığına dair bir iddiada bulunan Miçotakis'in konuşması sırasında ekrana Yunan güvenlik güçlerinin geri ittiği göçmenlere ilişkin görüntüler verildi.

Hiç beklemediği anlarla karşılaşan Miçotakis, Yunan adalarının egemenliğine "asılsız ve abes suçlamalarla meydan okunduğunu" savundu.

"Bu söylemler kabul edilemez"

Miçotakis, "Bu söylemlerin kabul edilemez olduğunu açıkça söyledik. Devletler arasındaki farklılıkları çözmek için sadece bir tane oyun kitabı var." ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında geri itilen göçmenler ekrana yansıtıldı

Yunan Başbakan'ın konuşması sırasında göçmenlerin canını tehlikeye düşüren güvenlik güçlerinin müdahalesi, bir süre izleyicilere gösterildi.

Yunanistan tarafından ölüme terk edilen göçmenlerin imdadına Türk sahil güvenlik ekipleri yetişiyor.