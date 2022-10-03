Petrol
88.59
4.05%
Euro
18.186
0.27%
Dolar
18.5676
0.36%
Altın
994.62
0.65%
Borsa
3283
3.23%
Bitcoin
360.499
0.22%
BTXN Coin
10.33
-5.05%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    CNN, Kiryakos Miçotakis konuşurken geri itilen göçmenleri gösterdi

    Miçotakis, Ege ve Akdeniz konularında ülkesini haklı çıkarmaya çalıştı. Yunan Başbakan, canlı yayın sırasında hiç beklemediği anlarla karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 14:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    CNN, Kiryakos Miçotakis konuşurken geri itilen göçmenleri gösterdi

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Amerikan medyasına Türkiye aleyhinde demeçler vermeyi sürdürüyor.

    Ankara karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekleyen Miçotakis, CNN'e yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşündüklerinin karşısındayım." dedi.

    Miçotakis'in beklemediği anlar

    Türkiye'den yapılan açıklamaların şiddetinin son aylarda arttığına dair bir iddiada bulunan Miçotakis'in konuşması sırasında ekrana Yunan güvenlik güçlerinin geri ittiği göçmenlere ilişkin görüntüler verildi.

    Hiç beklemediği anlarla karşılaşan Miçotakis, Yunan adalarının egemenliğine "asılsız ve abes suçlamalarla meydan okunduğunu" savundu.

    "Bu söylemler kabul edilemez"

    Miçotakis, "Bu söylemlerin kabul edilemez olduğunu açıkça söyledik. Devletler arasındaki farklılıkları çözmek için sadece bir tane oyun kitabı var." ifadelerini kullandı.

    Konuşması sırasında geri itilen göçmenler ekrana yansıtıldı

    Yunan Başbakan'ın konuşması sırasında göçmenlerin canını tehlikeye düşüren güvenlik güçlerinin müdahalesi, bir süre izleyicilere gösterildi.

    Yunanistan tarafından ölüme terk edilen göçmenlerin imdadına Türk sahil güvenlik ekipleri yetişiyor.

    CNN, Kiryakos Miçotakis konuşurken geri itilen göçmenleri gösterdi #1


    Tokat'ta, kasa hırsızını kamera görüntüleri ele verdi
    3. Sayfa

    Tokat'ta, kasa hırsızını kamera görüntüleri ele verdi

    Duygu Özaslan fiziği ile görenleri mest etti! 'Bu ne güzellik?'
    Medya

    Duygu Özaslan fiziği ile görenleri mest etti! 'Bu ne güzellik?'

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir