CNN muhabiri Tahran'dan anlattı: Herhangi bir panik havası yok

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar, Orta Doğu'yu ısındırmış durumda.

Çatışmalar sürerken CNN International'ın muhabiri Fred Pleitgen, son durumu aktarmak için Tahran'a gitti.

ELİNDEKİ KAHVEYLE BİLGİ VERDİ

Elindeki kahve ile Tahran sokaklarındaki gelişmeleri aktaran Pleitgen, panik havası olmadığını ve herkesin sakin olduğunu söyledi.

Pleitgen, yaptığı değerlendirmede şöyle dedi;

"KAHVE MOLASI VERDİK"

“Yol boyunca birkaç saattir araç kullanıyoruz ve bir kahve molası verdik.

"HER ŞEY İYİ STOKLANMIŞ DURUMDA"

Fark ettiğimiz birkaç şey var: Birincisi, tüm dükkanlar açık ve meyve, sebze gibi taze ürünler de dahil olmak üzere hepsi oldukça iyi stoklanmış durumda.

"HERHANGİ BİR PANİK HAVASI YOK"

Kahve de tabii ki mevcut. Ayrıca benzin istasyonlarında uzun kuyruklar yok; yakıt kolayca temin edilebiliyor gibi görünüyor. Herhangi bir panik havası sezilmiyor."