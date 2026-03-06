WSJ'de küstah yazı: İran’dan sonra Türkiye NATO için risk unsuru

ABD'nin desteğini alana İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırının yankıları sürerken Türkiye de hedefe konma çabasında.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan bir makalede, İran’dan sonraki bölgesel risk unsurunun Türkiye olduğu öne sürüldü. Yazıda, Türkiye’nin NATO müttefikleri için “baş ağrısı” olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO için “kötü bir ortak” olarak değerlendirildiği belirtildi.

"TÜRKİYE BOŞLUĞU DOLDURMADAN ÖNLEM ALINMALI"

WSJ’de Bradley Martin imzasıyla yayımlanan analizde, Irak Savaşı sonrası oluşan boşluğu İran’ın doldurduğu iddia edildi. Makalede, ABD ve İsrail’in İran’ın bölgesel etkisini sınırlamak için hamleler yaptığı belirtilirken, Türkiye’nin bu boşluğu doldurmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı:

Irak savaşından sonra İran, Saddam Hüseyin’in bıraktığı iktidar boşluğunu kendi lehine kullandı. Türkiye’nin bu boşluğu doldurmaması için önlemler şarttır.

ERDOĞAN DA HEDEFTE

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politika duruşu ve bölgesel liderlik çabaları da eleştirildi. Yazıda Erdoğan’ın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamlelerini “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirdiği ve İran’ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümüne üzüldüğünü söylediği aktarıldı. Makalede, Erdoğan’ın İslam dünyasında liderlik hedefi ve modern bir Osmanlı sultanı olarak kendini görme isteği, Türkiye’nin NATO için neden “kötü bir ortak” olduğu gerekçesi olarak gösterildi.

"TÜRKİYE, NATO MÜTTEFİKLERİ İÇİN BAŞ AĞRISI"

Analizin sonunda, Türkiye ile NATO ilişkisine dair soru işaretleri dile getirildi:

NATO, Türkiye ile ilişkisini sürdürmeli mi? İran rejimi düştükten sonra Orta Doğu’daki rolü ne olmalı? ABD, Türkiye’nin dış politikada kendi çıkarlarını önceliklendirdiğini ve müttefikleri için bir baş ağrısı olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.