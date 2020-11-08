CNN International'da seçim programınki siyahi ve Müslüman yorumcu, ABD'deki başkanlık seçimlerini Joe Biden'In kazandığını öğrenince duygu dolu anlar yaşadı.

ABD'de 3 Kasım'da başlayan ve 5 gün süren oy sayma işlemlerinin ardından, Demokrat Parti adatyı Joe Biden, Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump'a karşı zaferini ilan etti.

Joe Biden'ın seçim zeferi ülkenin bürçok eyaletinde coşkulu bir şekilde kutlanırken, seçim sonucunu öğrenen kimileri de duygusal anlar yaşadı.

Onlardan biri de CNN International'da siyaset programında bulunan yorumcuydu.

MUTLULUĞUNU GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Kendisi siyahi ve Müslüman olan yorumcus, Biden'ın başarısının kendisi için birçok şey ifade ettiğini belirterek, göz yaşları içinde şunları söyledi:

"Artık ebeveyn olmak daha kolay. Çocuklarınıza karakter önemli demek artık daha kolay, doğruyu söylemek önemli. İyi bir insan olmak önemli. Artık bir sürü insanın işi daha kolay eğer Müslümansanız başkanın sizi istememesinden korkmanıza gerek yok. Eğer göçmenseniz, bebeğinizin alınmasından ya da kovulmaktan korkmanıza gerek yok. Ya da kovulmaktan korkmanıza gerek yok. Bu acı çeken bir sürü kişinin içini rahatlatacak. 'Nefes alamıyorum' sadece Floyd değildi. Böyle hisseden bir sürü kişi vardı."

CNN yorumcusu, Biden'ın kazandığını öğrenince ağladı ViDEO

