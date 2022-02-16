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    Coachella festivali bu yıl düzenlenecek

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve 3 kez koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen müzik ve sanat festivali Coachella, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan gerçekleşecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 14:29
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    Coachella festivali bu yıl düzenlenecek

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Paul Tollett ve Rick Van Santen tarafından 1999 yılından beri düzenlenen Coachella festivali, bu yıl koronavirüs kısıtlamaları uygulanmadan gerçekleştirilecek.

    AŞI YA DA TEST ZORUNLULUĞU YOK

    New York Times'ta yer alan habere göre, salgın nedeniyle 3 kez ertelenen festivalin organizasyonunu üstlenen Goldenvoice şirketi, bu yıl maske, aşı ya da test zorunluluğu getirmeme yönünde karar aldı.

    MESULİYET KABUL EDİLMEYECEK

    Şirket, festivalin internet sitesinde yayınladığı bildirimde, festivale katılanların koronavirüse yakalanması halinde açık ya da zımni mesuliyet kabul edilmediğini belirtti.

    Coachella festivali bu yıl düzenlenecek #1

    KOŞULLARA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

    Bununla birlikte bildirimde, festivalin koronavirüs politikasının 'mevcut halk sağlığı koşullarına göre değişebileceği' notu düşüldü.

    FESTİVALDE SAHNE ALACAK İSİMLER

    15-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festivalde; Billie Eilish, Harry Styles ve Kanye West sahne alacak.

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    TÜRKİYE'DEN KATILIM DA FAZLA

    Öte yandan Türkiye'den birçok ünlü isim de bu festivale katılıyor...

    Şeyma Subaşı, Hande Erçel, Hacı-Nazlı Sabancı, Ceylan Çapa, Burcu Esmersoy, Hadise, Murat Dalkılıç gibi isimler festivalde doyasıya eğleniyor.

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