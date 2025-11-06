Collins Sözlüğü 2025’in 'Yılın Kelimesi'ni seçti: Vibe coding

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknolojik gelişimle birlikte kelimelerde de değişim sürüyor...

İngiltere merkezli Collins Dictionary, 2025 yılının en dikkat çeken kelimesini açıkladı.

YILIN KELİMESİ BELLİ OLDU

Sözlüğün açıkladığı kelime ise 'vibe coding' oldu.

'Vibe coding', doğal dili bilgisayar koduna dönüştüren yenilikçi bir yazılım geliştirme yöntemi olarak tanımlanıyor.

Bu terimi ilk kez Tesla’nın eski yapay zeka direktörü ve OpenAI’nin kurucu mühendislerinden Andrej Karpathy kullanmıştı.

YAPAY ZEKA İLHAM OLDU

Karpathy, bu kavramı "yapay zekânın insanlara, kodun varlığını bile unutacak kadar kolay bir şekilde uygulama geliştirme gücü vermesi" olarak açıklamıştı.

Collins’in dilbilimcileri, 24 milyar kelimelik küresel veri tabanında bu terimin kullanımında şubat ayından itibaren hızlı bir artış gözlemlediklerini belirtti.

Collins yöneticisi Alex Beecroft, "Vibe coding’in Yılın Kelimesi seçilmesi, teknolojinin dili nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor. İnsan yaratıcılığı ile makine zekâsının birleşimi, bilgisayarlarla iletişim biçimimizi kökten değiştiriyor" dedi.

2025’İN DİĞER DİKKAT ÇEKEN KELİMELERİ

Sözlüğün listesinde, dijital kültür ve yaşam tarzındaki değişimleri yansıtan başka kelimeler de yer aldı:

Biohacking: Vücudun doğal işleyişini değiştirmeye, sağlığı ve uzun ömrü artırmaya yönelik biyolojik müdahaleler.

Clanker: 'Star Wars: The Clone Wars' dizisinde popülerleşen, yapay zeka ve robotlar için kullanılan aşağılayıcı bir ifade.

Glaze: Birini abartılı ya da sahte şekilde övmek anlamında kullanılan yeni nesil sosyal medya terimi.

Aura farming: Özellikle influencer’lar arasında 'çekici bir kişilik ve karizma imajı oluşturma2 sanatı.

Broligarchy: Teknoloji dünyasının önde gelen erkek yöneticileri için kullanılan mizahi bir tanım, özellikle Donald Trump’ın yemin törenine katılan 'tech bros' grubuyla ilişkilendiriliyor.

Henry: 'High Earner, Not Rich Yet', yüksek gelirli ama henüz zengin olmayan bireyler.

Coolcation: Serin iklimli yerlerde yapılan tatil.

Taskmasking: İş yerinde üretkenmiş gibi görünme davranışı.

Micro-retirement: Kariyer arasında kısa süreli 'emeklilik molası' vererek kişisel ilgi alanlarına zaman ayırmak.

YAPAY ZEKA DİLİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Collins’in değerlendirmesine göre, 'vibe coding'in seçilmesi sadece teknolojik bir trendi değil, yapay zeka ile insan dilinin iç içe geçmesini simgeliyor.

Bu yılın kelimeleri, dijital çağda dilin, iş kültürünün ve sosyal medyanın nasıl hızla evrildiğini gözler önüne seriyor.