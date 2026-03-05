Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: 3 seyir füzesi imha edildi

Orta Doğu'da gerilim hız kesmeden devam ediyor...

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

HAMANEY HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarının ilk gününde, dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti.

Karşılıklı saldırılar devam ederken Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

3 İNSANSIZ HAVA ARACI İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki el-Harec şehri dışında 3 seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada ise el-Harec'in doğusunda 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale edilerek imha edildiği belirtildi.