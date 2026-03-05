ABD Savunma Bakanı Hegseth: ABD ordusu sivilleri hedef almaz

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenlediği ortak operasyonda, Hürmüzgan eyaletinde bulunan bir ilkokul da saldırıların hedefi olmuştu.

İran devlet televizyonu, Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

"OLAYI SORUŞTURUYORUZ"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, basına yaptığı açıklamada okul saldırısına dair konuştu.

ABD ve İsrail'in saldırısında ilkokulun bombalanmasına ilişkin sorulan soruya karşılık Hegseth, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." yanıtını verdi.

Hegseth, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savundu.