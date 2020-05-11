4 saatlik izinle dışarı çıkan Neriman-Raif Serbest çifti, talihsiz bir kaza yaşadı.

Çorum'da bir çift, 50 gün sonra çıktıkları sokakta motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi.

Koronavirüs salgını kapsamında evde kalan ve 4 saatlik izinle sokağa çıkan Neriman ve Raif Ömer Serbest'e, yaya geçidinde hızla gelen motosikletli kurye çarptı. Yola savrulan çift, yaralandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serbest çifti, tedavi altına alındı.

Kaza yerinden kaçan ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü ise polis tarafından yakalandı. Çifte motosikletin çarptığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLARI ANLATTILAR

Neriman-Raif Ömer Serbest çifti, tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi.

50 gündür evlerinde çok sıkıldıklarını sokağa çıkma izninin başladığı saatte sokağa çıktıklarını anlatan Raif Ömer Serbest, "50 gündür evdeydik, hem alışveriş yapmak için hem de hava almak için dışarı çıkmıştık. Havamızı hastanede aldık. Her şey bir anda gelişti.

Çorum'da hava almaya çıkan çifte motosiklet çarptı VİDEO

"ÖZÜR ÜSTÜNE ÖZÜR DİLEDİ"

Tam karşıya geçelim derken hızla gelen motosiklet bize çarptı ve hastanelik olduk. Bize çarpan sürücü geldi, özür üstüne özür diledi. Bende eşim de şikayetçi olmadık." dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLMADIK"

Kolundan yaralanan Neriman Serbest de "Eşimle birlikte yaya geçidinden karşıya geçiyorduk ve hızla gelen motosiklet ikimize de çarptı. Benim kolum çatladı. Her şey bir anda oldu. Ancak şikayetçi olmadık." dedi.



