Cumartesi günü, İran'da hafta sonu tatiline eklendi İran Meclisi, cumartesinin haftalık tatil günüyle birleştirilmesine onay verdi. Perşembe önerisi ise reddedildi.

AA

Tahran yönetimi, hafta sonu tatiliyle ilgili köklü değişikliğe gitti.

İran Meclisi, cuma gününe ek olarak hafta sonu tatiline cumartesi gününün de eklenmesini onayladı.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Sosyal İşler Komisyonu tarafından değerlendirilen tasarı, mecliste milletvekillerinin oyuna sunuldu.

Perşembeye ret, cumartesiye onay

İlk olarak, perşembe gününün tatil edilmesi önerisinin 75'e karşı 132 oyla ret edilmesinin ardından, cumartesi günü oylamaya sunuldu.

Cumartesi gününün haftalık tatil gününe eklenmesi 136 kabul, 66 ret ve 3 çekimser oyla onaylandı.

Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden geçecek

İran Meclisi'nin onayından geçen tasarılar, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayının ardından yasalaşıyor.

Uluslararası ticareti olumsuz etkiliyor

Ülkede hafta tatili halihazırda cuma tam gün, perşembe yarım gün şeklinde. Bu durum, dünya genelinde "cumartesi" ve "pazar" günlerinin tatil olması nedeniyle uluslararası ticarete sekte vurduğu gerekçesiyle eleştirilere neden oluyor.

Tatil günü anlaşmazlığı

Bazı muhafazakarlar, perşembe gününü kültürel ve dini açıdan tatil olmaya daha uygun görürken, özellikle iş insanları, uluslararası ticaretle entegrasyonun sağlanması açısından cumartesi gününün tatil edilmesini istiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)