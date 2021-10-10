İspanya'nın La Palma Adası'ndaki yanardağ üç haftadır faaliyette olurken, kraterin bir kısmı ise çöktü. Kraterin çökmesi sonucu yeni bir lav nehri daha oluşurken, o anlar çekilen karelere yansıdı.

İspanya'nın La Palma Adası'ndaki Cumbre Viaja Yanardağı faaliyetini sürdürmeye ve lav püskürtmeye devam ediyor.

3 haftadır faaliyette olan yanardağ, henüz tehlikeli boyutta hava kirliliğine neden olmadı.

Kraterin çökmesi sonucu yeni bir lav nehri meydana gelirken, akıntının denize ulaşması bekleniyor.

Bölgede 6 binden fazla kişi tahliye edilirken, binden fazla yapı yok oldu ve tarım arazileri zarar gördü.

HAVALİMANI YENİDEN AÇILDI

Adada yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın lavla kaplı olduğu ifade ediliyor.

Kül yağmuru nedeniyle kapatılan havalimanını ise yeniden açıldı.

Ancak uçuşlar hava sahasındaki yoğun kül ve duman nedeniyle sık sık aksıyor.

Bu nedenle La Palma Adası'nın bulunduğu Kanarya Adaları topluluğuna inecek uçaklara güzergah değişikliğine veya rötarlı uçuşlara hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.

Cumbre Viaja Yanardağı üç haftadır faaliyette VİDEO

ÜÇ SAHİL KÖYÜ BOŞALTILDI

İspanya'nın Askeri Acil Durum Birimi'nden (UME) alınan video görüntüleri, lavların yanardağdan denize düşmeye devam ederek yoluna çıkan her şeyi yutmasıyla üyelerin bölgeyi incelediğini ve hava kalitesi kontrol testi yaptığını gösterdi.

27 Eylül Pazartesi gününden bu yana lavların denize ulaşması ve zararlı gazları serbest bırakması beklentisiyle üç sahil köyü boşaltıldı.

"HAVA NEFES ALMAK İÇİN GÜVENLİ"

Bu tavsiye henüz kaldırılmadı, ancak yetkililer ölçümlerin havanın şu ana kadar nefes almak için güvenli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

La Palma Belediyesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Püskürme hava kalitesini etkilemedi, bu da havanın solunabilir olduğunu gösteriyor.

Gazların varlığını ölçen ekipler periyodik kontroller yapıyor ve tehlikeli olarak kabul edilebilecek değeri henüz kaydetmediler." dedi.

Batı kıyısındaki sakinlere kapı ve pencereleri bant ve ıslak havlularla kapatmaları yönünde uyarı yapıldı.