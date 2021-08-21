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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin lideriyle Afganistan'ı görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin lideriyle Afganistan'ı görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da yaşanan son durumla ilgili sırayla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü.
    • AA
    • 21.08.2021 - 22:02
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 22:04
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    Afganistan'da Taliban'ın yönetimi eline alması, dünya gündeminin ilk sırasında olmaya devam ediyor.

    Afganistan'da yaşanan son durumu yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 3 ülkenin liderleriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    PUTİN'İN ARDINDAN MERKEL VE KAZIMİ İLE GÖRÜŞTÜ

    Önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Erdoğan, Putin'in ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü.

    Yapılan görüşmelerde bölgesel ve ticari konular ele alınırken, en önemli gündem maddesi Afganistan oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin lideriyle Afganistan ı görüştü #1

    ANA GÜNDEM MADDESİ: AFGANİSTAN

    Erdoğan 3 liderle de yaptığı görüşmede, Kabil Havaalanında güvenlik ve işletme sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde sürdürebileceklerini ifade etti.

    Cumhurbaşkanı ayrıca, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin lideriyle Afganistan ı görüştü #2

    GÖÇ SORUNUNA VURGU YAPTI

    Afganistan kaynaklı göç dalgasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım sağlamanın şart olduğunu kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin lideriyle Afganistan ı görüştü #3

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