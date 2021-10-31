Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Joe Biden'ın görüşmesinin ayrıntıları

İki lider, görüşmeyi olumlu bir havada gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi ve iş birliği alanlarının genişletilmesine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'da temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, başkent Roma'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelirken, ikili görüşmenin detayları belli oldu.

1 SAAT 10 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Pozitif bir atmosferde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular masadaydı.

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRELİM" VURGUSU

İki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için ortak iradelerini ifade ederken, bu kapsamda ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındı.

İKİLİ TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI HEDEFİ

Karşılıklı ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakına ve stratejik ortaklığa vurgu yapıldı.

BIDEN'IN F-16 YANITI: BİZDE SÜREÇ İŞLEMESİ GEREKİYOR

İklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Bu arada Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Biden'ın Türkiye'ye F-16 tedariki konusunda "ABD'de sürecin işlemesi gerekiyor." dediğini aktardı.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ..."

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Biden ile Erdoğan'ın Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiği, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıl katkıda bulunmasını takdirle karşıladığını dile getirdiği aktarıldı.

SURİYE, AFGANİSTAN, LİBYA...

Liderlerin görüşmesinde, Suriye'deki siyasi süreç, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların gündeme geldiği kaydedildi.

"TÜRKİYE NATO İÇİN ÖNEMLİ" MESAJI

ABD Başkanı Biden'ın iki ülke arasında savunma iş birliğini ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği, öte yandan ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğuna işaret ettiği bildirildi.