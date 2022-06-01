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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı konuşması Yunanistan basınında

    Yunan basınından gazeteler, Erdoğan'ın konuşmasına geniş yer ayırdı. Haberlerde, Miçotakis'e tepki ve Ayasofya ayrıntıları aktarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 16:54
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı konuşması Yunanistan basınında

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Meclis'teki grup toplantısına katıldı.

    Burada konuşma yapan Erdoğan, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tutumuna tepki gösterdi.

    "Türkiye ile dans etme"

    Erdoğan, "Dün Dışişleri Bakanıma da söyledim. Yunanistan yola gelmeyecek, yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk.

    Anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle bunlarla artık ikili görüşmeleri de yapmıyoruz. Tarihten hiç mi ders almıyorsun, Türkiye ile dans etme." ifadelerini kullandı.

    "Sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya"

    Yunanistan basınından Kathimerini gazetesi, "Erdoğan'dan yeni meydan okumalar: Türkiye ile dans etmeye çalışmayın, ikili görüşmeler sona erdi" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın açıklamalarını aktardı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yunanistan'da Amerikan üslerinin kurulmasına izin verdi mi? Verdi. Onurlu bir dış politikadan yanayız. İkide bir uçaklarınla kalk bize gösteri yap. Ya ne yapıyorsun sen, kendine gel. Sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya." dediği belirtildi.

    "Erdoğan, Miçotakis'i suçladı"

    Haberde, Erdoğan'ın daha önceki açıklamasında, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in, kendisi için "artık var olmadığını" söylediği, Yunanistan Başbakanı'nı son ABD ziyareti sırasında F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını engellemeye çalışmakla suçladığı anımsatıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın grup toplantısı konuşması Yunanistan basınında #1

    Ayasofya açıklamasına dikkat çektiler

    Proto Thema gazetesi, "Erdoğan'ın yeni meydan okuması: Yunanistan uçakla gösteri yapıyor" manşetini attı.

    Haberde, Erdoğan'ın Atina ile ikili ilişkiler hakkındaki ifadelerinin yanı sıra Ayasofya Camii'ne dair açıklamasından notlar paylaşıldı.

    Ayasofya'nın 84 yıl sonra eski kimliğine kavuşturulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Fethin kalbinde açılan bir yarayı kapattık." dediği belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın grup toplantısı konuşması Yunanistan basınında #2
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın grup toplantısı konuşması Yunanistan basınında #3

    "Yunanistan doğru yola gelmeyecek"

    ERT televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubundaki konuşmasını "Yunanistan ile diyalog, hatasını düzeltmezse biter" başlığıyla yayınladı.

    Erdoğan'ın, "Ancak Yunanistan doğru yola gelmeyecek. Gidiyorlar, önce Kongre'de sonra Davos'ta konuşuyorlar. Bunu duymaktan bıktık. Dürüst ve samimiysen karşımızda koltuğun hazır, yoksa özür dilemeyeceğiz." şeklindeki konuşmasına yer verildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın grup toplantısı konuşması Yunanistan basınında #4
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın grup toplantısı konuşması Yunanistan basınında #5


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