Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiryakos Miçotakis hakkındaki sözleri Yunan basınında

Erdoğan'ın tavrı, Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. Miçotakis'in, Kongre'deki konuşması sebebiyle tepkilerin odağına oturduğu belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'de Başkan Joe Biden ile görüşmesinin ardından Kongre'ye hitap etmiş ve Washington'ın Türkiye'ye muhtemel silah tedarikini eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye aleyhinde ifadeler kullanan Miçotakis'e sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklaması geniş yankı uyandırdı

Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum." dedi.

Yunanistan basınından gazeteler, Erdoğan'ın açıklamasına geniş yer ayırdı. Kathimerini, gelişmeyi, "Erdoğan: Benim için Miçotakis yok" başlığıyla okurlarına aktardı.

"Tonunu keskinleştirerek Miçotakis'i suçladı"

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tonunu keskinleştirerek, Kongre'deki konuşması nedeniyle Miçotakis'i suçladığı belirtildi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artıranın Yunanistan olmadığı şeklinde algı oluşturulmaya çalışılan haberde, Erdoğan'ın "ağır ifadelerle" Miçotakis'i hedef aldığı ve "gerilimi tırmandırmaya devam ettiği" iddiası ortaya atıldı.

"Miçotakis'i sorumlu tuttu"

Skai televizyonu, Erdoğan'ın, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmadan Miçotakis'i sorumlu tuttuğunu belirtti.

Miçotakis'in açıklamasına işaret eden Erdoğan'ın, "F-16'ların Türkiye'de satılmamasını tavsiye etti." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin "kışkırtıcı bir tavırla" hareket ettiği şeklinde suçlamalar yöneltilmeye çalışıldı.





"Erdoğan, Miçotakis'e karşı"

"Erdoğan, Miçotakis'e karşı: Benim için o artık yok, onunla bir daha görüşmem" başlığıyla haberi duyuran Lifo gazetesi, Miçotakis'in ABD ziyareti sonrası Erdoğan'dan sert mesajların geldiğine dikkati çekti.

"Bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantıya katılmayacağı da aktarıldı.

40 adet F-16 hatırlatması

Öte yandan Ankara'nın, geçtiğimiz ekim ayında Washington'dan 40 adet F-16 satın alınmasını talep ettiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine, geçen ay, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği mektupta satışa verilecek onayın, ulusal çıkarlara ve NATO'nun birliğine hizmet edeceğinin yazıldığı kaydedildi.





"İletişim kanallarını kesti"

The Toc'ta yer alan haberde, Erdoğan'ın "iletişim kanallarını kestiği ve tehdit ettiği" öne sürüldü.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Ankara ile yaşanan zorluklara ilişkin Kongre'de "tarihi bir konuşma" yaptığı görüşü paylaşıldı.





"İlişkilerde tehlikeli tırmanış"

Ta Nea gazetesi, "Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde eşi görülmemiş tehlikeli tırmanış" diye yazdı.

Kiryakos Miçotakis'in, ABD ziyareti sırasında Joe Biden'a Türkiye hakkındaki şikayetlerini ilettiği, buna karşılık Erdoğan'ın Yunan Başbakanı eleştirdiği belirtildi.



