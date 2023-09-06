Cumhuriyetçi adaylar arasında Donald Trump açık ara önde gidiyor Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık ön seçimleri için yapılan ankette yüzde 52 ile Cumhuriyetçi adaylar arasında en yakın takipçisine 34 puan fark attı.

AA

Geçtiğimiz günlerde sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı olarak tarihe geçen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi tabanda popülerliğini koruduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

CNN tarafından düzenlenen ankete göre Trump, en yakın takipçisi Florida Valisi Ron DeSantis'in 34 puan önünde çıkarak yüzde 52 ile Cumhuriyetçi başkan adayları arasında açık ara birinciliği elden bırakmadı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski ABD Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley yüzde 7 ile DeSantis'in ardından gelirken iş insanı Vivek Ramaswamy yüzde 6, Güney Carolina Senatörü Tim Scott yüzde 3, eski New Jersey Valisi Chris Christie yüzde 2, geri kalan diğer adaylar da yüzde 1 oy aldı.

Yüzde 43'ten Trump'a kesin destek

Ankete katılanların yüzde 43'ü kesinlikle Trump’ı destekleyeceğini kaydederken yüzde 61'i ise eski başkanın çok büyük olasılıkla Cumhuriyetçi parti başkan adayı olarak 2024 seçimlerine katılacağına inandığını ifade etti.

Katılımcıların çoğu Trump'ın karşı karşıya olduğu suçlamaların onun başkan olarak hizmet etme yeteneğiyle alakalı olmadığını düşündüğünü, söz konusu suçlamaların Trump'ın seçilebilirliği üzerindeki etkisi konusunda ciddi bir endişe duymadığını belirtti.

Ankete katılanların sadece yüzde 16'sı ön seçimlerde, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle hiçbir şekilde Trump'a oy vermeyeceklerini söyledi.