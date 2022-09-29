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    Danimarka Kraliçesi 4 torununun unvanlarını değiştirdi

    Kraliçe 2. Margrethe, küçük oğlunun iki evliliğinden dünyaya gelen torunlarının unvanını elinden aldı. Alınan karar, "Kraliçe ailesini küçültüyor' olarak yorumlandı.
    • 29.09.2022 - 13:15
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    Danimarka Kraliçesi 4 torununun unvanlarını değiştirdi

    Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ismi olarak ün salıyor.

    Babası 4.Frederik'in ardından tahta oturan 2. Margrethe, 50 yıldır hükümdarlığını sürdürüyor.

    Margrethe ile birlikte Danimarka monarşisi dünyanın en popüler monarşileri arasında yer aldı.

    Torunlarının unvanını değiştirdi

    Geçtiğimiz günlerde tahttaki 50'nci yılını kutlayan Margrethe, dünya gündemine oturan bir karara imza attı.

    Kraliyet'ten tarafından açıklanan kararda, Kraliçe'nin, 1 Ocak 2023'ten itibaren Prens Joachim'in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat "kont" ve "kontesi" olarak kullanmalarına karar verdiği ve bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu "prens" ve "prenses" unvanlarının sona ereceği bildirildi.

    Danimarka Kraliçesi 4 torununun unvanlarını değiştirdi #1

    'Kraliçe ailesini küçültüyor'

    8 torunundan 4 'ünün unvanlarını elinden alan Kraliçe, gerekçe olarak torunlarının Kraliyet'in gerektirdiği sorumlulukların kendi hayatlarını olumsuz etkileyeceği belirtildi.

    Küçük oğlu Prens Joachim'in iki evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla ilgili böyle bir karar alması ise dikkat çekerek, "Kraliçe ailesini küçültüyor" olarak yorumlandı.

    Danimarka Kraliçesi 4 torununun unvanlarını değiştirdi #2

    Torunları Danimarka tahtı için yerlerini koruyor

    Büyük oğlunun 4 çocuğunun unvanına ise dokunulmadı.

    Öte yandan Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena'nın Danimarka tahtına çıkma sırasındaki yerlerini koruyacakları kaydedildi.

    AA'nın aktarımına göre; İsveç Kralı Carl 16. Gustaf da 2019'da torunlarının unvanlarını elinden almıştı.

    Danimarka Kraliçesi 4 torununun unvanlarını değiştirdi #3


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